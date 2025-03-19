ПОЛИТИКА
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Израильская полиция разогнала протест у резиденции Нетаньяху
Тысячи человек вышли к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, протестуя против отстранения Ронена Бара от должности главы израильской внутренней разведки «Шин-Бет», а также против возобновления авиаударов по Газе. Некоторые участники пытались прорваться через металлические заграждения, в результате чего произошли столкновения с полицией. #Израиль #Нетаньяху
Нетаньяху / Others
19 марта 2025 г.
Истории
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