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На Урале сотни людей эвакуированы из-за наводнений
Сотни людей эвакуированы на Урале из-за наводнений, вызванных таянием льда. Пострадали населенные пункты в Челябинской области и Башкортостане. По данным экспертов, сезон паводков начался на две недели раньше из-за аномально теплой погоды.В прошлом году из-за резкого подъема уровня рек в Оренбургской области затопило более 12 тысяч жилых домов и 19 тысяч приусадебных участков. Тогда тысячи жителей были эвакуированы. #россия
На Урале сотни людей эвакуированы из-за наводнений / Others
19 марта 2025 г.
Истории
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