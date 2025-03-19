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Россия и Украина провели один из самых масштабных обменов
Россия и Украина провели один из самых масштабных обменов военнопленными, в рамках которого освобождены по 175 военнопленных с двух сторон. Это уже третья операция с начала 2025 года. В этот раз обмен прошел при посредничестве ОАЭ, после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Украинской стороне также передали 22 тяжелораненых военнослужащих. #украина
Россия и Украина провели один из самых масштабных обменов / Others
19 марта 2025 г.
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