ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по палаточному лагерю в Хан-Юнусе
Израильская ракета попала в палатку в лагере для перемещенных лиц в Муваси, в районе Хан-Юнуса. Погибли 20-летняя беременная женщина и ее годовалый сын. Израильская сторона подтвердила нанесение удара, заявив, что целью были объекты ХАМАС. По последним данным, с начала нового этапа конфликта в Газе погибли более 700 палестинцев, большинство из них — женщины и дети. #палестина #израиль #газа
ватамьб / Others
20 марта 2025 г.
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