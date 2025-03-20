Израиль нанес удар по палаточному лагерю в Хан-Юнусе

Израильская ракета попала в палатку в лагере для перемещенных лиц в Муваси, в районе Хан-Юнуса. Погибли 20-летняя беременная женщина и ее годовалый сын. Израильская сторона подтвердила нанесение удара, заявив, что целью были объекты ХАМАС. По последним данным, с начала нового этапа конфликта в Газе погибли более 700 палестинцев, большинство из них — женщины и дети. #палестина #израиль #газа