ПОЛИТИКА
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Тысячи людей вышли на протест против политики Нетаньяху в Газе
Полиция разогнала водометами тысячи протестующих возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Аль-Кудсе (Иерусалиме). Израильтяне опасаются, что решение Нетаньяху о возобновлении войны в Газе может подвергнуть еще большей опасности заложников, удерживаемых ХАМАС. В эксклаве все еще остаются 59 израильтян, 24 из них все еще живы. #АльКудс #Иерусалим #Палестина #Изариль #Нетаньяху #протест #протестующие #водометы
вабптьб / Others
20 марта 2025 г.
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