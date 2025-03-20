Тысячи людей вышли на протест против политики Нетаньяху в Газе

Полиция разогнала водометами тысячи протестующих возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Аль-Кудсе (Иерусалиме). Израильтяне опасаются, что решение Нетаньяху о возобновлении войны в Газе может подвергнуть еще большей опасности заложников, удерживаемых ХАМАС. В эксклаве все еще остаются 59 израильтян, 24 из них все еще живы. #АльКудс #Иерусалим #Палестина #Изариль #Нетаньяху #протест #протестующие #водометы