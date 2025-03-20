ПОЛИТИКА
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Мохамед Хадид: израильские военные должны сесть в тюрьму
Палестино-американский застройщик Мохамед Хадид, отец известных моделей Джиджи и Беллы Хадид, 19 марта опубликовал видео в ответ на возобновление израильских бомбардировок в секторе Газа. В своем обращении он осудил действия Израиля и призвал мировое сообщество использовать свое влияние для прекращения конфликта. Он подчеркнул, что израильские военные и лидеры, причастные к этим событиям, должны понести ответственность. #хадид #палестина #израиль #газа
ьтитиь / Others
20 марта 2025 г.
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