Момент взрыва на российской авиабазе в Энгельсе

В сети появилось видео удара дронов по стратегической авиабазе в Энгельсе. На кадрах видно, как в момент взрыва на горизонте поднимается грибовидное облако. По официальным данным, удар по аэродрому нанесли украинские дроны СБУ и Сил специальных операций ВСУ. В результате атаки на авиабазе вспыхнул пожар. Жители близлежащих районов эвакуированы. Аэродром в Энгельсе — один из ключевых стратегических объектов России, где базируются тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-160 с возможностью нести ядерное оружие, известные как «Белые лебеди». Российские военные используют его для нанесения ракетных ударов по территории Украины #россия #взрыв #энгельс