ПОЛИТИКА
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Момент взрыва на российской авиабазе в Энгельсе
В сети появилось видео удара дронов по стратегической авиабазе в Энгельсе. На кадрах видно, как в момент взрыва на горизонте поднимается грибовидное облако. По официальным данным, удар по аэродрому нанесли украинские дроны СБУ и Сил специальных операций ВСУ. В результате атаки на авиабазе вспыхнул пожар. Жители близлежащих районов эвакуированы. Аэродром в Энгельсе — один из ключевых стратегических объектов России, где базируются тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-160 с возможностью нести ядерное оружие, известные как «Белые лебеди». Российские военные используют его для нанесения ракетных ударов по территории Украины #россия #взрыв #энгельс
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20 марта 2025 г.
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