20 марта 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Международная сеть юристов будет преследовать израильских военных преступников
Международный центр правосудия для палестинцев (ICJP) создал международную юридическую коалицию (Global 195), цель которой — розыск и привлечение к ответственности израильтян, обвиняемых в военных преступлениях. #ICJP #Palestine #ВоенныеПреступления #Израиль #Правосудие #МеждународноеПраво #ПраваЧеловека #Гаага #Суд #МеждународноеПравосудие #Global195 #Юристы #Трибунал #Ответственность
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