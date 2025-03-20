ПОЛИТИКА
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Международная сеть юристов будет преследовать израильских военных преступников
Международный центр правосудия для палестинцев (ICJP) создал международную юридическую коалицию (Global 195), цель которой — розыск и привлечение к ответственности израильтян, обвиняемых в военных преступлениях. #ICJP #Palestine #ВоенныеПреступления #Израиль #Правосудие #МеждународноеПраво #ПраваЧеловека #Гаага #Суд #МеждународноеПравосудие #Global195 #Юристы #Трибунал #Ответственность
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20 марта 2025 г.
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