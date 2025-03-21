ПОЛИТИКА
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Пожар на Судже — опубликованы кадры с дрона
В Сети появилось видео пожара на газоизмерительной станции «Суджа». Ранее через нее Россия экспортировала газ в страны Европы. Фактически это единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу. Напомним, что Киев прекратил прием российского газа через свою территорию. Как утверждают российские медиа, атаку на ГИС осуществила Украина. #суджа #россия #украина
атодлолд / Others
21 марта 2025 г.
Истории
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