Пожар на Судже — опубликованы кадры с дрона

В Сети появилось видео пожара на газоизмерительной станции «Суджа». Ранее через нее Россия экспортировала газ в страны Европы. Фактически это единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу. Напомним, что Киев прекратил прием российского газа через свою территорию. Как утверждают российские медиа, атаку на ГИС осуществила Украина. #суджа #россия #украина