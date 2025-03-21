Президент Эрдоган: мы будем отмечать Навруз всем тюркским миром

Праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, станет общим днём памяти и праздником для всего тюркского мира, укрепляя единство, солидарность и сплоченность народов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Навруз теперь будет отмечаться под эгидой Организации тюркских государств #Навруз #Nowruz #ТюркскийМир #Турция #Эрдоган #ТюркскиеГосударства #Единство #Солидарность #Культура #Традиции #Праздник #21Марта