Момент, как Израиль взрывает больницу турецко-палестинской дружбы в Газе

Израильские оккупационные силы взорвали госпиталь турецко-палестинской дружбы, расположенный в коридоре Нецарим в центральной части Газы. Медучреждение было построено Турцией и специализировалось на лечении онкобольных. Анкара резко осудила действия Израиля, назвав их «государственным терроризмом». В заявлении турецкого МИД говорится, что эта атака — часть системной политики превращения Газы в непригодное для жизни место. #Газа #Палестина #Израиль #Турция #ВоенныеПреступления #ГуманитарнаяКатастрофа #ТурецкаяБольница #Геноцид #Оккупация #FreePalestine