Bayraktar KIZILELMA завершил испытания маневров

Bayraktar KIZILELMA, первый турецкий беспилотный боевой самолет, разработанный компанией Baykar, успешно прошел испытание системы идентификации маневров, выполняемых с авианосца. Оснащенный новым мощным двигателем, этот беспилотник сможет развивать почти сверхзвуковую скорость, сохраняя высокую маневренность. Компания Baykar финансирует все свои проекты исключительно за счет частных ресурсов. Она остается лидером в Турции по экспорту в оборонной промышленности. #BayraktarKIZILELMA #KIZILELMA #Baykar #TurkishDrone #UCAV #ВоенныеТехнологии #Авианосец #ОбороннаяПромышленность #БПЛА #Турция #ВоенныеИспытания #Авиация