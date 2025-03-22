ПОЛИТИКА
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Политик из Нью-Йорка подвергся расистским оскорблениям
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк и кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани столкнулся с оскорблениями и угрозами после того, как вступил в перепалку с представителем администрации Трампа Томом Хоманом по поводу ареста пропалестинского активиста Махмуда Халила, которого власти США пытаются депортировать за его политическую позицию. Мамдани, мусульманин, родившийся в Уганде, потребовал от Хомана объяснить причины ареста Халила, задав вопрос: "Сколько еще жителей Нью-Йорка вы задержите без предъявления обвинений?" После этого инцидента офис Мамдани подвергся волне враждебных и расистских голосовых сообщений, что вынудило его временно отключить телефонные линии. #НьюЙорк #Расизм #Дискриминация #ПолитикаСША #Трамп #Палестина #СвободаСлова #Миграция #ПраваЧеловека #MahmoudKhalil #Islamophobia
екыр / Others
22 марта 2025 г.
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