ПОЛИТИКА
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Израиль разбомбил сирийские военные базы в Хомсе и Пальмире
Израильские военные распространили видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены удары по двум сирийским военным базам в Хомсе и Пальмире, где размещены "стратегические военные объекты". Речь идет о сирийских авиабазах Тадмур и Т4, которые находятся в центральной части страны. Сирийские официальные лица пока не прокомментировали атаку, однако ранее Дамаск неоднократно обвинял Израиль в нарушении суверенитета страны и ударах по военным объектам на ее территории #Сирия #Израиль #Хомс #Пальмира #ВоенныеУдары #Тадмур #T4 #БлижнийВосток #Конфликт #Геополитика #Война #Авианалет #Дамаск #ИзраильскаяАгрессия
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22 марта 2025 г.
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