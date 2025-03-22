Перемирие в Украине может наступить до конца марта?

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина могут достичь перемирия уже на следующей неделе. По его словам, стороны «ближе к компромиссу, чем несколько недель назад». Однако в Киеве считают прогноз американцев слишком оптимистичным и не хотят идти на уступки, в Москве также упираются и не собираются прекращать удары. Что же дальше ждет Украину — разбирался TRT на русском. #Украина #Россия #Перемирие #Конфликт #МирныеПереговоры #США #Геополитика #Киев #Москва #Дипломатия #Война #Новости