ПОЛИТИКА
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Перемирие в Украине может наступить до конца марта?
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина могут достичь перемирия уже на следующей неделе. По его словам, стороны «ближе к компромиссу, чем несколько недель назад». Однако в Киеве считают прогноз американцев слишком оптимистичным и не хотят идти на уступки, в Москве также упираются и не собираются прекращать удары. Что же дальше ждет Украину — разбирался TRT на русском. #Украина #Россия #Перемирие #Конфликт #МирныеПереговоры #США #Геополитика #Киев #Москва #Дипломатия #Война #Новости
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22 марта 2025 г.
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