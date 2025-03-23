В Южной Корее из-за лесных пожаров погибли 4 человека

По меньшей мере три пожарных и один государственный служащий погибли в результате лесного пожара в Южной Корее, еще как минимум шесть человек получили ранения. Сеул объявил чрезвычайное положение в юго-восточных регионах и эвакуировал около 1,5 тыс. человек. Пожар вспыхнул в уезде Санчхон в пятницу днем, в то время как другие лесные пожары распространились по всей стране. Только за субботу Корейская лесная служба сообщила о 16 отдельных возгораниях. #ЮжнаяКорея #пожар #лес #леснойпожар #жертвы #ЧС