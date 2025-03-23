Тысячи израильтян вышли на митинги против войны в Газе

Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве и Хайфе для участия в продолжающихся акциях протеста, требующих возвращения заложников, прекращения войны в Газе и начала второго раунда переговоров с ХАМАС. Демонстранты несли израильские флаги, фотографии пленных и плакаты с критикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным израильских властей, в плену в Газе остаются 59 израильтян, из которых 24 еще живы. Тем временем в израильских тюрьмах в тяжелых условиях содержатся более 9 500 палестинцев. #Израиль #ТельАвив #Хайфа #митинг #Газа #ХАМАС #заложники #переговоры #прекращениевойны