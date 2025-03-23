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Зачем Израиль начал новое вторжение в Газу?
Израиль снова вторгся в Газу, утверждая, что ХАМАС якобы сорвал перемирие. На деле же именно палестинское движение настаивало на переходе ко второй фазе перемирия и окончанию войны. Однако у Тель-Авива другие планы: министр обороны Исраэль Кац заявил, что израильские военные полностью оккупируют сектор. Сможет ли ХАМАС заставить Израиль вернуться к перемирию и избежать оккупации Газы — выяснял TRT на русском. #Газа #Палестина #Израиль #ХАМАС
Зачем Израиль начал новое вторжение в Газу? / Others
23 марта 2025 г.
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