Израильский посол в Австрии предложил казнить палестинских детей

Израильский посол в Австрии Давид Роэт предложил казнить палестинских детей, даже если им всего 16 лет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на тайную аудиозапись с закрытой встречи с местной еврейской общиной в Инсбруке. Согласно опубликованным данным, на записи слышно, как Роэт утверждает, что «казнь должна применяться даже к подросткам, если они участвуют в боевых действиях». #палестина #израиль #газа