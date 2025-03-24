ПОЛИТИКА
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Израильский посол в Австрии предложил казнить палестинских детей
Израильский посол в Австрии Давид Роэт предложил казнить палестинских детей, даже если им всего 16 лет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на тайную аудиозапись с закрытой встречи с местной еврейской общиной в Инсбруке. Согласно опубликованным данным, на записи слышно, как Роэт утверждает, что «казнь должна применяться даже к подросткам, если они участвуют в боевых действиях». #палестина #израиль #газа
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24 марта 2025 г.
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