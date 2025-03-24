Момент израильского авиаудара по больнице Нассер в Хан-Юнусе

Кадры Al Jazeera запечатлели момент израильского авиаудара по больнице Нассер в Газе, в результате которого погибли пять человек, в том числе политический лидер ХАМАС Бархум, который проходил там лечение. Удар пришелся по хирургическому отделению больницы Нассер в Хан-Юнусе, где находились раненые. Израильские военные же заявили, что атака была основана на тщательных разведданных и использовались высокоточные боеприпасы, чтобы минимизировать ущерб на месте. #палестина #израиль #больница #хамас