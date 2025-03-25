Израиль убил за сутки двоих журналистов в Газе

Израильские авиаудары по сектору Газа привели к гибели двух палестинских журналистов. В Хан-Юнусе был атакован дом Мохаммеда Мансура, корреспондента телеканала Palestine Today. В результате атаки погибли сам Мансур, его жена и ребенок. В северной части Газы еще один авиаудар унес жизнь Хуссама Шабата, журналиста, работавшего на Al Jazeera Mubasher. По словам очевидцев, его автомобиль был поражен ракетой в восточной части Бейт-Лахии. В итоге общее число убитых Израилем журналистов достигло 208 человек, согласно данным местных властей. Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил эти убийства и потребовал независимого международного расследования, чтобы установить, были ли журналисты атакованы преднамеренно. Израильские военные пока не сделали официальных заявлений по поводу данных инцидентов. #израиль #палестина #журналисты #газа