Тысячи жителей Урмии вышли на протесты против влияния PKK и утраты тюркской идентичности

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Урмии на западе Ирана, чтобы выразить недовольство систематическими попытками властей изменить идентичность города, а также бездействии по отношению к террористическим организациям. Основной причиной протестов стало возмущение местных азербайджанцев незаконными поселениями и претензиями террористических организаций PKK/PJAK на Урмию. Протестующие скандировали на азербайджанском языке: «Урмия была и останется тюркской», «Слава Азербайджану» и «Тюркская идентичность Урмии не предмет для торга». Власти для разгона демонстрантов применили водометы. #иран #тюрки #протест #урмия