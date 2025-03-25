ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи жителей Урмии вышли на протесты против влияния PKK и утраты тюркской идентичности
Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Урмии на западе Ирана, чтобы выразить недовольство систематическими попытками властей изменить идентичность города, а также бездействии по отношению к террористическим организациям. Основной причиной протестов стало возмущение местных азербайджанцев незаконными поселениями и претензиями террористических организаций PKK/PJAK на Урмию. Протестующие скандировали на азербайджанском языке: «Урмия была и останется тюркской», «Слава Азербайджану» и «Тюркская идентичность Урмии не предмет для торга». Власти для разгона демонстрантов применили водометы. #иран #тюрки #протест #урмия
ьтиит / Others
25 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us