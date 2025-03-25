Палестинский режиссер-оскароносец рассказал о нападении израильских поселенцев

Хамдан Баллал, сорежиссер награжденного Оскаром фильма «Другой земли нет», рассказал, что подвергся нападению поселенцев после того, как снял, как они напали на дом соседа, а затем вернулся, чтобы убедиться, что его собственный дом не пострадал. После нападения режиссера задержали на сутки. После освобождения он направился в больницу, где пообщался с журналистами. #Газа #Палестина #режиссер #нападение #Израиль #рейд #поселенцы #покушение