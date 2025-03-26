ПОЛИТИКА
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Израильские атаки вынудили тысячи палестинцев покинуть северные районы Газы
Палестинцы покинули свои дома в Бейт-Лахии и Джебалии на севере Газы после того, как израильская армия вновь нанесла мощный удар по этому району. ООН сообщила, что около 124 000 человек вновь оказались вынужденными переселенцами после того, как 18 марта Израиль, несмотря на перемирие, возобновил атаки и издал приказ об эвакуации из этого региона. #Газа #Палестина #БейтЛахия #Джебалия #эвакуация #палестинцы #переселение #Израиль
автбьт / Others
26 марта 2025 г.
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