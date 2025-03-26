Bayraktar TB3 успешно прошел огневые испытания с отечественной сверхзвуковой ракетой

Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 во время огневых испытаний успешно поразил цель сверхзвуковой ракетой İHA-122, разработанной компанией ROKETSAN. Во время испытаний также отработали слаживание с БПЛА Bayraktar TB2, который выступил в качестве лазерного целеуказателя. Bayraktar TB3 с расстояния 50 км поразил замаскированную морскую мишень. #Турция #Bayraktar #BayraktarTB2 #BayraktarTB3 #Roketsan #испытания #ракета #БПЛА