Президент Эрдоган обвинил во лжи оппозицию, цитируя Солженицына

В своем выступлении перед парламентской группой правящей партии президент Турции обвинил оппозицию во лжи и коррупции, использовав цитату знаменитого русского писателя Александра Солженицына. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, руководство Народно-республиканской партии (CHP) в попытках подавить скандал выводит людей на улицы и создает хаос, вместо того чтобы отвечать на обвинения. Президент Турции подчеркнул, что разоблачения являются результатом внутренней борьбы в самой CHP. #эрдоган #солженицын #CHP