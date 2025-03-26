ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган обвинил во лжи оппозицию, цитируя Солженицына
В своем выступлении перед парламентской группой правящей партии президент Турции обвинил оппозицию во лжи и коррупции, использовав цитату знаменитого русского писателя Александра Солженицына. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, руководство Народно-республиканской партии (CHP) в попытках подавить скандал выводит людей на улицы и создает хаос, вместо того чтобы отвечать на обвинения. Президент Турции подчеркнул, что разоблачения являются результатом внутренней борьбы в самой CHP. #эрдоган #солженицын #CHP
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26 марта 2025 г.
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