ПОЛИТИКА
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Конгрессвумен Коулман призвала к эмбарго на поставки американского оружия Израилю
Конгрессвумен Бонни Уотсон Коулман вместе с шестью другими законодателями призвала у здания Конгресса США к немедленному эмбарго на поставки американского оружия Израилю и к постоянному прекращению огня в Газе. Коулман обвинила Израиль в совершении «геноцида» и «этнической чистки» в Газе — термины, которые многие американские политики избегают. Она также заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в одностороннем порядке прекратил перемирие, достигнутое при посредничестве США, «в угоду своей собственной повестке». В интервью TRT World Коулман выразила надежду заручиться поддержкой «резолюции или законодательства, которое прекратит финансирование» израильской армии. #израиль #сша #оружие #палестина
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26 марта 2025 г.
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