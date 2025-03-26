Конгрессвумен Коулман призвала к эмбарго на поставки американского оружия Израилю

Конгрессвумен Бонни Уотсон Коулман вместе с шестью другими законодателями призвала у здания Конгресса США к немедленному эмбарго на поставки американского оружия Израилю и к постоянному прекращению огня в Газе. Коулман обвинила Израиль в совершении «геноцида» и «этнической чистки» в Газе — термины, которые многие американские политики избегают. Она также заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в одностороннем порядке прекратил перемирие, достигнутое при посредничестве США, «в угоду своей собственной повестке». В интервью TRT World Коулман выразила надежду заручиться поддержкой «резолюции или законодательства, которое прекратит финансирование» израильской армии. #израиль #сша #оружие #палестина