ПОЛИТИКА
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Австралийский сенатор принесла в парламент мертвого лосося
Сенатор Австралии Сара Хэнсон-Янг принесла на заседание парламента большую тушку лосося в знак протеста против правительственного законопроекта. Документ предусматривает защиту лососевых ферм, ведущих деятельность в акватории, внесенной в список объектов культурного наследия в штате Тасмания. #Австралия
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26 марта 2025 г.
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