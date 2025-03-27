ПОЛИТИКА
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Мусульмане всего мира провели в молитве «Ночь Предопределения»
Миллионы мусульман провели в молитве Ляйлятуль-кадр – Ночь Предопределения, Ночь Могущества или Ночь Силы. 27-я ночь священного месяца Рамадан является самой почитаемой среди мусульман. В эту ночь, согласно исламским источникам, к молящемуся пророку Мухаммаду явился ангел Джибриль и передал первые пять аятов суры аль-Аляк. Мусульмане считают, что в эту ночь ангелы спускаются на землю и принимаются все молитвы и покаяние. #ЛяйлятульКадр #НочьальКадр #НочьПредопределения #Ислам #мусульмане #молитвы #поклонение #Рамадан
автьб / Others
27 марта 2025 г.
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