Мусульмане всего мира провели в молитве «Ночь Предопределения»

Миллионы мусульман провели в молитве Ляйлятуль-кадр – Ночь Предопределения, Ночь Могущества или Ночь Силы. 27-я ночь священного месяца Рамадан является самой почитаемой среди мусульман. В эту ночь, согласно исламским источникам, к молящемуся пророку Мухаммаду явился ангел Джибриль и передал первые пять аятов суры аль-Аляк. Мусульмане считают, что в эту ночь ангелы спускаются на землю и принимаются все молитвы и покаяние. #ЛяйлятульКадр #НочьальКадр #НочьПредопределения #Ислам #мусульмане #молитвы #поклонение #Рамадан