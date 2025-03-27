Конгрессвумен-республиканка унизила британскую журналистку

Конгрессвумен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин вступила в резкую перепалку с британской журналисткой Мартой Келнер из Sky News. Инцидент произошел после того, как репортер задала вопрос о недавней утечке в Signal, связанной с ударами США по Йемену. В ответ Грин заявила, что ей «наплевать» на материалы британской прессы, и посоветовала журналистке «вернуться в свою страну». Видео, которое стало вирусным в соцсетях, вызвало бурную реакцию как среди сторонников, так и критиков Грин. #журналистка #сша #утечка