В секторе Газа от авиаудара погибли по меньшей мере 13 палестинцев

Израильская армия нанесла авиаудары по району вокруг мечети Абдуллы Аззама в лагере беженцев Нусейрат, убив 13 палестинцев, сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA. Внезапные атаки Израиля возобновились18 марта, убив с того момента 830 человек, ранив около 1800 человек и нарушив соглашение о прекращении огня и обмене пленными, которое было заключено в январе. #Газа #Нусейрат #атака #авиаудар #палестинцы