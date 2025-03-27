ПОЛИТИКА
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В секторе Газа от авиаудара погибли по меньшей мере 13 палестинцев
Израильская армия нанесла авиаудары по району вокруг мечети Абдуллы Аззама в лагере беженцев Нусейрат, убив 13 палестинцев, сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA. Внезапные атаки Израиля возобновились18 марта, убив с того момента 830 человек, ранив около 1800 человек и нарушив соглашение о прекращении огня и обмене пленными, которое было заключено в январе. #Газа #Нусейрат #атака #авиаудар #палестинцы
твьбть / Others
27 марта 2025 г.
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