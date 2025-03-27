В США вышли на протест против задержания турчанки-аспирантки Университета Тафтса

Сотни людей вышли на протест против действий властей и задержания аспирантки Румейсы Озтюрк в Сомервилле, штат Массачусетс. Студентку докторской программы Университета Тафтса задержали агенты Министерства внутренней безопасности США, сообщила адвокат Махса Ханбабаи в ходатайстве, поданном в федеральный суд Бостона. Позже стало известно, что ей аннулировали студенческую визу в США. #США #Массачусетс #Сомервилл #РумейсаОзтюрк #задержание #арест #студентка #турчанка #протест