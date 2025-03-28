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Израильский авиаудар по жилому дому в Газе: три человека погибли, десятки ранены
Израильский авиаудар в районе Зейтун в городе Газа привел к гибели трех человек, десятки получили ранения. По информации служб гражданской обороны, удар пришелся по жилому дому, в котором проживала семья. Пострадавшие были эвакуированы из-под завалов и доставлены в медицинские учреждения. Обстановка в эксклаве остается напряженной, Израиль не намерен прекращать авиаудары. #израиль #газа #израиль
ваьбтьб / Others
28 марта 2025 г.
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