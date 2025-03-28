В Бангкоке из-за землетрясения обрушился строящийся небоскреб

В столице Таиланда обрушился небоскреб, находившийся на стадии строительства. Инцидент произошел после сильного землетрясения, зафиксированного на территории соседней Мьянмы. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 7,7, глубина очага — 10 километров. За основным землетрясением последовал мощный афтершок. Эпицентр находился в 17,2 км от города Мандалай — второго по численности населения в Мьянме, где проживает около 1,5 миллиона человек. Очевидцы сообщают, что жители в панике выбегали из зданий как в Янгоне, так и в Бангкоке. О разрушениях на территории Мьянмы пока не сообщается. #землетрясение #бангкок #мьянма