ПОЛИТИКА
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США депортирует 300 студентов за поддержку Газы
Турецкая аспирантка Румейса Озтюрк оказалась среди более чем 300 иностранных студентов, визы которых были аннулированы США из-за поддержки Газы. По словам госсекретаря Марко Рубио, «каждый раз, когда мы находим одного из таких радикалов, мы отбираем визу». Озтюрк была задержана федеральными агентами во вторник. Девушку перевели в иммиграционный центр в Луизиане. Родственники не могут с ней связаться, а посольство Турции пытается оказать консульскую помощь. #сша #депорт #студенты #газа
апть / Others
28 марта 2025 г.
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