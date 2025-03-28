США депортирует 300 студентов за поддержку Газы

Турецкая аспирантка Румейса Озтюрк оказалась среди более чем 300 иностранных студентов, визы которых были аннулированы США из-за поддержки Газы. По словам госсекретаря Марко Рубио, «каждый раз, когда мы находим одного из таких радикалов, мы отбираем визу». Озтюрк была задержана федеральными агентами во вторник. Девушку перевели в иммиграционный центр в Луизиане. Родственники не могут с ней связаться, а посольство Турции пытается оказать консульскую помощь. #сша #депорт #студенты #газа