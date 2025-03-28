Израиль просит Трампа депортировать палестинцев

Израильские лобби в Конгрессе активно лоббируют Конгресс и окружение президента Трампа, чтобы добиться депортации пропалестинских студентов из США. Их пропаганда работает: американский Минюст уже начал высылать из страны всех учащихся, замеченных на пропалестинских митингах. Кто нашептывает Трампу эти антипалестинские идеи и призывает к депортациям — разбирался TRT на русском. #сша #депорт #студенты #газа #израиль