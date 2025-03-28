Ядерные бомбы или ИИ: Кто управляет будущим?

До сих пор самой разрушительной угрозой для человечества считалось ядерное оружие. Однако в последнее время все большую тревогу вызывает стремительное развитие новых технологий, таких как чат-боты и искусственный интеллект. И, как и с ядерным оружием, с каждым новым шагом вперед опасность растет. Возникает вопрос, будем ли мы контролировать технологии или они начнут контролировать нас? #ЯдерныеБомбы #ИИ #ИскусственныйИнтеллект #ТехнологииБудущего #Безопасность #Манипуляции #БудущееТехнологий #Контроль #Дезинформация #РеальнаяУгроза