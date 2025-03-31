Глава Пентагона: США будут противостоять агрессии Китая вместе с Японией

Министр обороны США Пит Хегсет назвал Японию «незаменимым партнером в решении проблемы китайской агрессии». Еще в прошлом году администрация прежнего президента Джо Байдена объявила о масштабной реорганизации военного командования США в Японии с целью углубления координации с силами Токио, поскольку обе страны назвали Китай своей «главной стратегической проблемой». #сша #китай #япония