ПОЛИТИКА
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Глава Пентагона: США будут противостоять агрессии Китая вместе с Японией
Министр обороны США Пит Хегсет назвал Японию «незаменимым партнером в решении проблемы китайской агрессии». Еще в прошлом году администрация прежнего президента Джо Байдена объявила о масштабной реорганизации военного командования США в Японии с целью углубления координации с силами Токио, поскольку обе страны назвали Китай своей «главной стратегической проблемой». #сша #китай #япония
ьвтыбь / Others
31 марта 2025 г.
Истории
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