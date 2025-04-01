ПОЛИТИКА
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На что Трамп вынуждает пойти Украину?
США вынуждают Киев подписать сделку по полезным ресурсам. При этом американцам хотят забирать все доходы от продажи украинских недр — до тех пор, пока Киев не возместит все затраты Вашингтона на оборону Украины. При этом США получат право диктовать, какие соглашения украинцы смогут заключать и с кем союзничать. Фактически, это означает полную потерю экономической независимости Украины. Согласится ли на это Зеленский и какие у него есть альтернативы — разбирался TRT на русском. #трамп #россия #украина
вабьптьб / Others
1 апреля 2025 г.
Истории
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