На что Трамп вынуждает пойти Украину?

США вынуждают Киев подписать сделку по полезным ресурсам. При этом американцам хотят забирать все доходы от продажи украинских недр — до тех пор, пока Киев не возместит все затраты Вашингтона на оборону Украины. При этом США получат право диктовать, какие соглашения украинцы смогут заключать и с кем союзничать. Фактически, это означает полную потерю экономической независимости Украины. Согласится ли на это Зеленский и какие у него есть альтернативы — разбирался TRT на русском. #трамп #россия #украина