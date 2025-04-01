ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
10 погибших в результате авиаудара Израиля по району Ат-Туффа
Десять палестинцев, в том числе трое детей, погибли, еще несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара в районе Ат-Туффа к востоку от города Газа. Израиль даже в дни праздника Разговения (Ид-аль Фитр) не прекращает нападения на палестинский эксклав. В первый день от израильских атак в Газе погибли 64 палестинца, а во второй день 41 человек. #Газа #Палестина #АтТуффа #авиаудары #Израиль #ИдАльФитр
итить / Others
1 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us