10 погибших в результате авиаудара Израиля по району Ат-Туффа

Десять палестинцев, в том числе трое детей, погибли, еще несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара в районе Ат-Туффа к востоку от города Газа. Израиль даже в дни праздника Разговения (Ид-аль Фитр) не прекращает нападения на палестинский эксклав. В первый день от израильских атак в Газе погибли 64 палестинца, а во второй день 41 человек. #Газа #Палестина #АтТуффа #авиаудары #Израиль #ИдАльФитр