ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по Бейруту: не менее трех погибших
По меньшей мере 3 человека погибли в результате атаки Израиля по Бейруту, Ливан. По информации израильских военных, целью удара был член «Хезболлы». Авиаудар был нанесен без предупреждения через несколько дней после того, как в пятницу Израиль начал снова атаковать Ливан — впервые с момента прекращения огня, положившего конец столкновениям между израильскими войсками и «Хезболлой» в ноябре 2024. #Бейрут #Ливан #Хезболла #авиаудары #Израиль #ИдАльФитр
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1 апреля 2025 г.
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