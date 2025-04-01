Израиль нанес удар по Бейруту: не менее трех погибших

По меньшей мере 3 человека погибли в результате атаки Израиля по Бейруту, Ливан. По информации израильских военных, целью удара был член «Хезболлы». Авиаудар был нанесен без предупреждения через несколько дней после того, как в пятницу Израиль начал снова атаковать Ливан — впервые с момента прекращения огня, положившего конец столкновениям между израильскими войсками и «Хезболлой» в ноябре 2024. #Бейрут #Ливан #Хезболла #авиаудары #Израиль #ИдАльФитр