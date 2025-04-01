Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о точке стыка государственных границ

Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о точке стыка государственных границ. Документ направлен на укрепление стабильности, устойчивого развития и повышение международного авторитета региона. В совместном заявлении главы государств подчеркнули, что стела, установленная на месте пересечения границ, станет символом добрососедства, доверия и стратегического партнерства между братскими странами. #Кыргызстан #Таджикистан #Узбекистан #соглашение #стыкграниц #граница #президенты