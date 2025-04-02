ПОЛИТИКА
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По меньшей мере 8 человек пострадали в результате атаки дронами по Харькову
Россия нанесла массированную атаку БПЛА («Шахед») по Харькову, пострадали по меньшей мере 8 человек, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС). В ведомстве отчитались, что к ликвидации последствий привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники.В Минобороны России сообщили, что за ночь перехватили 93 украинских дрона. О жертвах и пострадавших информации нет. #Украина #Харьков #пострадавшие #дроны #БПЛА #Россия #атака
По меньшей мере 8 человек пострадали в результате атаки дронами по Харькову / Others
2 апреля 2025 г.
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