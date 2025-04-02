Хуситы заявляют о сбитом американском боевом беспилотнике

Йеменская группировка хуситов заявила об успешном сбитии американского боевого беспилотника MQ-9 Reaper в провинции Мариб. Дональд Трамп ранее призвал к «решительным и мощным военным действиям» против хуситов, угрожая «полностью уничтожить их». В результате шквала беспилотников, запущенных Штатами с 15 марта, погибло более 60 йеменцев, причем как минимум в двух случаях удары наносились по онкологическим больницам. #Хуситы #Йемен #MQ9Reaper #дроны #БПЛА #США #атака