ПОЛИТИКА
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Хуситы заявляют о сбитом американском боевом беспилотнике
Йеменская группировка хуситов заявила об успешном сбитии американского боевого беспилотника MQ-9 Reaper в провинции Мариб. Дональд Трамп ранее призвал к «решительным и мощным военным действиям» против хуситов, угрожая «полностью уничтожить их». В результате шквала беспилотников, запущенных Штатами с 15 марта, погибло более 60 йеменцев, причем как минимум в двух случаях удары наносились по онкологическим больницам. #Хуситы #Йемен #MQ9Reaper #дроны #БПЛА #США #атака
Хуситы заявляют о сбитом американском боевом беспилотнике / Others
2 апреля 2025 г.
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