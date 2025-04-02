Премьер Австралии: в вопросе пошлин США будем отстаивать национальные интересы

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и его соперник на предстоящих в мае выборах, лидер Либеральной партии Питер Даттон, заявили, что будут отстаивать национальные интересы страны на фоне предстоящих американских пошлин, которые могут негативно сказаться на австралийской говядине. Австралия имеет положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами и соглашение о свободной торговле, которое позволяет беспошлинно ввозить американский экспорт. Албанезе заявил, что его правительство не будет вводить пошлины в ответ в отношении администрации Трампа. #Австралия #США #пошлины #Албанезе #Даттон #говядина #Трамп