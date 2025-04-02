ПОЛИТИКА
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Палестинцы в Газе выживают, пока мусульмане во всем мире празднуют
Палестинцы, укрывающиеся в школе в Газе, рассказывают, как праздник Разговения (Ид аль-Фитр) проходит в тени войны. Непрекращающиеся израильские бомбардировки с 7 октября 2023 года унесли жизни их близких, разрушили дома и лишили средств к существованию. Из-за блокады люди лишены самых необходимых вещей. #Газа #Палестина #ИдальФитр #горе #смерти #праздник #палестинцы #дети
Палестинцы в Газе выживают, пока мусульмане во всем мире празднуют / Others
2 апреля 2025 г.
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