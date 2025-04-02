ПОЛИТИКА
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Что представляет из себя тарифная политика Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля «Днем освобождения» - в этот день начали действовать так называемые «взаимные» тарифы, направленные на уравнивание тарифных ставок США с теми, которые применяются другими странами. Эти меры затронули широкий спектр товаров, включая автомобили, сталь и алюминий, и были направлены против таких стран, как Китай, Канада и Мексика. Экономисты и союзники США предупреждают о возможных негативных последствиях такой политики для мировой экономики и потенциальном росте цен для американских потребителей. #США #Трамп #тарифы #налоги #пошлины #экономика #торговля
Что представляет из себя тарифная политика Дональда Трампа / Others
2 апреля 2025 г.
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