Что представляет из себя тарифная политика Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля «Днем освобождения» - в этот день начали действовать так называемые «взаимные» тарифы, направленные на уравнивание тарифных ставок США с теми, которые применяются другими странами. Эти меры затронули широкий спектр товаров, включая автомобили, сталь и алюминий, и были направлены против таких стран, как Китай, Канада и Мексика. Экономисты и союзники США предупреждают о возможных негативных последствиях такой политики для мировой экономики и потенциальном росте цен для американских потребителей. #США #Трамп #тарифы #налоги #пошлины #экономика #торговля