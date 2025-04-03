Зеленский обсудит возможное пребывание иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля встретится с представителями группы стран, готовых отправить иностранный воинский контингент в Украину. Об этом украинский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Президент заявил, что обсудит с союзниками их готовность предоставить войска на земле, на море и в воздухе. Россия категорически выступает против подобных инициатив. #Киев #Зеленский