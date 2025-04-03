ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский обсудит возможное пребывание иностранных войск в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля встретится с представителями группы стран, готовых отправить иностранный воинский контингент в Украину. Об этом украинский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Президент заявил, что обсудит с союзниками их готовность предоставить войска на земле, на море и в воздухе. Россия категорически выступает против подобных инициатив. #Киев #Зеленский
Зеленский обсудит возможное пребывание иностранных войск в Украине / Others
3 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us