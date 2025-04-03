Трамп объявил о «зеркальных тарифах» по всему миру кроме — России и Беларуси

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении новых «зеркальных» тарифов по всему миру. В перечне отсутствуют только Россия и Беларусь. Трамп провозгласил 2 апреля «Днем освобождения» Америки и объявил, что это невиданные с начала прошлого века повальные тарифы на импорт товаров в США. Многие эксперты опасаются, что это может спровоцировать инфляцию и глобальные торговые войны. #Трамп