ПОЛИТИКА
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Премьер-министр Австралии едва не упал со сцены во время выступления
Премьер-министр Энтони Альбанезе едва не упал со сцены во время предвыборного выступления в штате Новый Южный Уэльс.Политик почти завершал речь на конференции горнодобывающего профсоюза, когда внезапно оступился. Но его помощники моментально отреагировали — премьера поддержали и вернули на сцену.Позже сам Альбанезе в интервью местному радио пояснил: «Я не упал — просто одна нога соскользнула. Но все в порядке». #Австралия
австралия / Others
3 апреля 2025 г.
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