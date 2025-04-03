Премьер-министр Австралии едва не упал со сцены во время выступления

Премьер-министр Энтони Альбанезе едва не упал со сцены во время предвыборного выступления в штате Новый Южный Уэльс.Политик почти завершал речь на конференции горнодобывающего профсоюза, когда внезапно оступился. Но его помощники моментально отреагировали — премьера поддержали и вернули на сцену.Позже сам Альбанезе в интервью местному радио пояснил: «Я не упал — просто одна нога соскользнула. Но все в порядке». #Австралия